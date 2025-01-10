Утечка масла в Южный Буг после атаки рф: в Николаеве откачали уже более 100 тонн

Из Южного Буга откачали 119 тонн растительного масла, которое попало в реку в результате вражеской атаки на Николаев. Об этом сообщил в пятницу мэр города Александр Сенкевич, передает УНН.

Детали

Как рассказал мэр, в Николаеве продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, из-за которой произошла утечка растительного масла в Южный Буг.

По состоянию на сегодня откачали 119 т. масла. Работы по откачке планируют проводить и ночью - написал Сенкевич в Telegram.

Напомним

2 января сообщалось, что в Николаеве обломок беспилотника повредил резервуар с растительным маслом на одном из предприятий. Как сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, масло попало в реку Южный Буг.

Как заявляли в Миндовкилля, в результате атаки дрона в Николаевской области произошел разлив 1800 тонн подсолнечного масла в акваторию заливов Бугского лимана. Площадь загрязнения достигла 9000 кв. м, предварительные убытки оцениваются в 45 млрд гривен.