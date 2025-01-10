Витік олії в Південний Буг після атаки рф: у Миколаєві відкачали вже понад 100 тонн
Київ • УНН
Після атаки російського безпілотника в акваторію заток Бузького лиману вилилось 1800 тонн соняшникової олії. З річки вже відкачали 119 тонн, роботи продовжуються цілодобово.
З Південного Бугу відкачали 119 тонн рослинної олії, яка потрапила у річку внаслідок ворожої атаки на Миколаїв. Про це повідомив у п'ятницю мер міста Олександр Сєнкевич, передає УНН.
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Як розповів мер, у Миколаєві триває ліквідація наслідків ворожої атаки, через яку стався витік рослинного масла в Південний Буг.
Станом на сьогодні відкачали 119 т. олії. Роботи з відкачування планують проводити і вночі
Нагадаємо
2 січня повідомлялося, що у Миколаєві уламок безпілотника пошкодив резервуар з рослинною олією на одному із підприємств. Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, олія потрапила в річку Південний Буг.
Як заявляли в Міндовкілля, внаслідок атаки дрона в Миколаївській області стався розлив 1800 тонн соняшникової олії у акваторію заток Бузького лиману. Площа забруднення досягла 9000 кв. м, попередні збитки оцінюють у 45 млрд гривень.