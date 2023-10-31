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Успех Украины в битве за Черное море будет в учебниках истории - Зеленский

Киев • УНН

 • 50101 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Успехи Украины в Черном море будут в учебниках истории. Даже несмотря на то, что современный мир воспринимает колоссальные вещи, как делают украинцы и ВСУ, как данность. Об этом в вечернем обращении сказал Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Успех Украины в битве за Черное море будет в учебниках истории - Зеленский

Цитата 

Зеленский отметил, что современный мир так устроен, что слишком быстро привыкает к успехам. 

“Когда началась полномасштабная агрессия, многие в мире ожидали, что Украина не выстоит. Теперь воспринимаются уже просто как данность колоссальные вещи, которые делают наши люди, все наши воины. Успех Украины в битве за Черное море – это то, что будет в учебниках истории, хоть и не так часто обсуждается сейчас”, - сказал глава государства. 

Также он добавил, что как бы там ни было, а нам нужно делать свое – защищать свое государство, украинскую независимость, нашу жизнь, нашу культуру, украинскую свободу.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский в Международный день Черного моря призвал  объединить усилия, чтобы вернуть Черному морю роль пространства мира, торговли и развития.

Напомним

Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где говорили о ситуации с безопасностью в Черном море и в Одесской области, событиях на фронте и наращивании собственного производства вооружения.

Также глава Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, где они обсудили безопасность в регионе Черного моря.

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