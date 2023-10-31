Успіх України в битві за Чорне море буде в підручниках історії - Зеленський

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Успіхи України у Чорному морі будуть у підручниках історії. Навіть попри те, що сучасний світ сприймає колосальні речі, як роблять українці та ЗСУ, як даність. Про це у вечірньому зверненні сказав Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.