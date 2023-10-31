Успіх України в битві за Чорне море буде в підручниках історії - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Успіхи України у Чорному морі будуть у підручниках історії. Навіть попри те, що сучасний світ сприймає колосальні речі, як роблять українці та ЗСУ, як даність. Про це у вечірньому зверненні сказав Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
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Зеленський зазначив, що сучасний світ так влаштований, що надто швидко звикає до успіхів.
“Коли почалася повномасштабна агресія, багато хто у світі очікував, що Україна не вистоїть. Тепер сприймаються вже просто як даність колосальні речі, які роблять наші люди, всі наші воїни. Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії, хоч і не так часто обговорюється зараз”, - сказав глава держави.
Також він додав, що хай там що, а нам потрібно робити своє – захищати свою державу, українську незалежність, наше життя, нашу культуру, українську свободу.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський в Міжнародний день Чорного моря закликав об’єднати зусилля, щоб повернути Чорному морю роль простору миру, торгівлі та розвитку.
Нагадаємо
Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де говорили про безпекову ситуацію у Чорному морі та на Одещині, події на фронті та нарощування власного виробництва озброєння.
Також глава України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, де вони обговорили безпеку в регіоні Чорного моря.