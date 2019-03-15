Усик спел песню "Динамо": какая боль…
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Украинский абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик посвятил футболистам ФК "Динамо" (Киев) кавер на песню Чайф "Аргентина-Ямайка 5:0", передает УНН со ссылкой на видео боксера в Instagram.
"Вчера ходил я на футбол
Чтоб поддержать своих, ребята
Увидел 5 я в угол свой
Ушел домой я плакать
Какая боль, какая боль
"Челси" - "Динамо" (Киев)
5:0", - спел Усик.
Напомним, вчера, "Динамо" потерпело крупнейшее домашнее поражение среди всех украинских клубов в еврокубках.
Интересно, что накануне бывший защитник "Динамо" Владислав Ващук посоветовал Игорю Суркису (президенту ФК - ред.) уйти из футбола.
"Так нельзя. Если ты чего-то боишься, этим уже не надо заниматься. Так говорил Валерий Васильевич Лобановский. Не надо. Оставь и уходи", - сказал футболист.
Также напомним, что "Динамо" не выплатило игрокам 750 тыс. евро премиальных за выступление в Лиге Европы.
Не смотря на Ваше вчерашнее поражение.Мы все равно остаёмся преданны Вам. Динамо Киев.