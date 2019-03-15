Усик спел песню "Динамо": какая боль…

"Вчера ходил я на футбол

Чтоб поддержать своих, ребята

Увидел 5 я в угол свой

Ушел домой я плакать

Какая боль, какая боль

"Челси" - "Динамо" (Киев)

5:0", - спел Усик.

Напомним, вчера, "Динамо" потерпело крупнейшее домашнее поражение среди всех украинских клубов в еврокубках.

Интересно, что накануне бывший защитник "Динамо" Владислав Ващук посоветовал Игорю Суркису (президенту ФК - ред.) уйти из футбола.

"Так нельзя. Если ты чего-то боишься, этим уже не надо заниматься. Так говорил Валерий Васильевич Лобановский. Не надо. Оставь и уходи", - сказал футболист.

Также напомним, что "Динамо" не выплатило игрокам 750 тыс. евро премиальных за выступление в Лиге Европы.