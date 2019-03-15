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"Динамо" не выплатило игрокам 750 тыс. евро премиальных за выступление в Лиге Европы

Киев • УНН

 • 17975 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Киевское Динамо после поражения от Челси (0:5) не выплатило своим игрокам премиальные за выступление в Лиге Европы. Об этом сообщили журналисты проекта "ТаТоТаке", передает УНН.

"Динамо" не выплатило игрокам 750 тыс. евро премиальных за выступление в Лиге Европы

"Относительно новых игроков. Не факт, что у "Динамо" есть на них деньги, тем более на высокооплачиваемых, потому что по нашей информации, "Динамо" не выплатило призовые игрокам за результат в группе Лиги Европы и за проход "Олимпиакоса", - отметил журналист Сергей Болотников.

Михаил Спиваковский добавил, что и его источники эту информацию подтверждают.

"Футболисты "Динамо" должны были получить по 200 тыс. долларов за каждую победу в группе Лиги Европы. То есть, мы считаем, это 600 тыс. долларов. Правда, был штраф за матч с "Яблонцем" в размере 100 тыс. долларов. И плюс за прохождение "Олимпиакоса" - это 200-250 тыс. долларов (должны были получить динамовцы - ред.). Если провести математический расчет, то мы получим сумму в 750 тыс. долларов", - отметил он.

Журналист добавил, что руководство столичного клуба якобы пообещало решить эту финансовую проблему до 20 марта через генерального директора Резо Чохонелидзе, но, по крайней мере, пока этого сделано не было.

Как писал УНН, "Динамо" Суркиса завезло в Украину бронированные Maybach и Mercedes за 3,5 млн долларов.

Наряду с этим, отметим, что официальная зарплата игроков ФК "Динамо" (Киев) декларируется на уровне всего 18-20 тыс. грн в месяц. Это позволяет ФК уклоняться от уплаты налогов в полном объеме, в том числе и военного сбора.

В общем, ФК "Динамо", по данным Андрея Павловского, благодаря оффшорным схемам финансирования, за 5 лет клуб мог недоплатить в Пенсионный фонд Украины более 440 млн грн.

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