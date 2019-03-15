"Динамо" не виплатило гравцям 750 тисяч євро преміальних за виступ у Лізі Європи

"Щодо нових гравців. Не факт, що у "Динамо" є на них гроші, тим паче на високооплачуваних, тому що за нашою інформацією, "Динамо" не виплатило призові гравцям за результат у групі Ліги Європи і за прохід "Олімпіакоса", - зазначив журналіст Сергій Болотніков.

Михайло Співаковський додав, що і його джерела цю інформацію підтверджують.

"Футболісти "Динамо" мали отримати по 200 тис. доларів за кожну перемогу у групі Ліги Європи. Тобто, ми рахуємо, це 600 тисяч доларів. Правда, був штраф за матч з "Яблунцем" у розмірі 100 тис. доларів. І плюс за проходження "Олімпіакоса" - це 200-250 тис. доларів (мали отримати динамівці - ред.). Якщо провести математичний розрахунок, то ми отримаємо суму у 750 тис. доларів", - зазначив він.

Журналіст додав, що керівництво столичного клубу, начебто, пообіцяло вирішити цю фінансову проблему до 20 березня через генерального директора Резо Чохонелідзе, але, принаймні, поки що цього зроблено не було.

Як писав УНН, "Динамо" Суркіса завезло в Україну броньовані Maybach та Mercedes за 3,5 млн доларів.

Поряд з цим, зауважимо, що офіційна зарплата гравців ФК "Динамо" (Київ) декларується на рівні всього 18-20 тис. грн на місяць. Це дозволяє ФК ухилятися від сплати податків у повному обсязі, у тому числі й військового збору.

Загалом, ФК "Динамо", за даними Андрія Павловського, завдяки офшорним схемам фінансування, за 5 років клуб міг недоплатити до Пенсійного фонду України понад 440 млн грн.