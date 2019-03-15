Усик заспівав пісню "Динамо": який біль...
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Український абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик присвятив футболістам ФК "Динамо" (Київ) кавер на пісню Чайф "Аргентина-Ямайка 5:0", передає УНН з посиланням на відео боксера в Instagram.
"Вчора ходив я на футбол
Щоб підтримати своїх, хлопці
Побачив 5 я в кут свій
Пішов додому я плакати
Який біль, який біль
"Челсі" - "Динамо" (Київ)
5:0 ", - заспівав Усик.
Нагадаємо, вчора, "Динамо" зазнало найбільшої домашньої поразки серед всіх українських клубів в єврокубках.
Цікаво, що напередодні колишній захисник "Динамо" Владислав Ващук порадив Ігорю Суркісу (президенту ФК - ред.) піти з футболу.
"Так не можна. Якщо ти чогось боїшся, цим вже не треба займатися. Так говорив Валерій Васильович Лобановський. Не треба. Залиш і йди", - сказав футболіст.
Також нагадаємо, що "Динамо" не виплатила гравцям 750 тис. євро преміальних за виступ в Лізі Європи.
Не смотря на Ваше вчерашнее поражение.Мы все равно остаёмся преданны Вам. Динамо Киев.