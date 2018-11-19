Усик поднялся в мировом рейтинге The Ring
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик поднялся в рейтинге лучших боксеров мира независимо весовой категории по версии авторитетного издания The Ring, передает УНН.
Усик улучшил свое пребывание в генерации на одну ступень и стал 4-м, опередив казаха Геннадия Головкина.
Лидировать продолжил другой представитель "желто-синих" чемпион мира в легком весе в WBA Василий Ломаченко.
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Между украинцами разместился американец Теренс Кроуфорд (2-й) и мексиканец Сауль Альварес (3-й).
Стоит отметить, что в предыдущем поединке Усик защитил статус абсолютного чемпиона мира нокаутировав Тони Беллью, а Василий Ломаченко 8 декабря поспорит с Хосе Педраса.