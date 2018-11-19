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Усик піднявся у всесвітньому рейтингу The Ring

Усик піднявся у всесвітньому рейтингу The Ring

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик піднявся в рейтингу кращих боксерів світу незалежно ваговій категорії за версією авторитетного видання The Ring, передає УНН.

Усик покращив своє перебування в генерації на один щабель та став 4-м, випередивши казаха Геннадія Головкіна.

Лідирувати продовжив інший представник "жовто-блакитних" чемпіон світу в легкій вазі в WBA Василь Ломаченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Усик посів третє місце у рейтингу найсильніших боксерів світу

Між українцями розмістився американець Теренс Кроуфорд (2-й) та мексиканець Сауль Альварес (3-й).

Варто відзначити, що у попередньому поєдинку Усик захистив статус абсолютного чемпіона світу нокаутував Тоні Беллью, а Василь Ломаченко 8 грудня посперечається із Хосе Педрасою.

Українські Національні Новини

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