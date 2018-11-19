Усик піднявся у всесвітньому рейтингу The Ring
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик піднявся в рейтингу кращих боксерів світу незалежно ваговій категорії за версією авторитетного видання The Ring, передає УНН.
Усик покращив своє перебування в генерації на один щабель та став 4-м, випередивши казаха Геннадія Головкіна.
Лідирувати продовжив інший представник "жовто-блакитних" чемпіон світу в легкій вазі в WBA Василь Ломаченко.
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Між українцями розмістився американець Теренс Кроуфорд (2-й) та мексиканець Сауль Альварес (3-й).
Варто відзначити, що у попередньому поєдинку Усик захистив статус абсолютного чемпіона світу нокаутував Тоні Беллью, а Василь Ломаченко 8 грудня посперечається із Хосе Педрасою.