Усик назвал причину отказа проведения боя с Поветкиным

По словам Усика, его дебют с Поветкиным в супертяжах не состоялся по политическим мотивам.

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"Промоутеры разговаривали между собой, но это сильно переводит все в политику. Не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон", - отметил Усик.

Напомним, что Усик должен был дебютировать в супертяжелом дивизионе 25 мая в Чикаго с камерунцем Карлосом Такама, однако за несколько недель до боя порвал бицепс - бой отложен.