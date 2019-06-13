Усик назвал причину отказа проведения боя с Поветкиным
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Экс-абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) сообщил, что его команда вела переговоры с российским бойцом Александром Поветкиным, сообщает УНН со ссылкой на YouTube-канал украинца.
По словам Усика, его дебют с Поветкиным в супертяжах не состоялся по политическим мотивам.
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"Промоутеры разговаривали между собой, но это сильно переводит все в политику. Не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон", - отметил Усик.
Напомним, что Усик должен был дебютировать в супертяжелом дивизионе 25 мая в Чикаго с камерунцем Карлосом Такама, однако за несколько недель до боя порвал бицепс - бой отложен.