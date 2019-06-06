Боксер Усик втратив уже три чемпіонських титули
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик втратив уже третій пояс, повідомляє УНН з посиланням на WBO.
Найближчим часом українець має провести дебют серед суперважковаговиків. З цим пов'язана втрата титулу по версії WBO. Новим чемпіоном світу призначено поляка Кшиштофа Гловацького (31-1, 19 KO).
"Через перехід чемпіона WBO Олександра Усика в суперважку вагу, тимчасовий чемпіон Кшиштоф Гловацький тепер визнаний новим чемпіоном WBO у важкій вазі", - зазначив президент WBO Франсіско Пако Валькарсель.
Примітно, що саме у бою з поляком Усик став володарем свого першого титулу чемпіона світу.
Варто відзначити, з поясів у важкій вазі у Усика залишився лише титул IBF.
У березні Усик позбувся пояса WBA, нещодавно - пояса WBC.
Нагадаємо, Усик дебютує в суперважкій вазі у вересні.