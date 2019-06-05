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Усик втратив титул у важкій вазі

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Професійного українського боксера, чемпіона першої важкої вагової категорії за кількома версіями Олександра Усика позбавили титула "діючого" чемпіона за версією WBC. Про це йдеться у повідомленні на сайті Світової боксерської ради, передає УНН.

"Олександр Усик визнаний чемпіоном WBC "у відпустці". Рада керівників WBC одноголосно проголосувала за те, щоб надати чемпіону статус "у відпустці", щоб він міг оговтатися від недавньої травми, і для того, щоб підтримати його в спробі конкурувати в суперважкій вазі", - йдеться у повідомленні WBC.

Усик, чемпіон 2018 року, зберігає свої права як чемпіон світу, вказали у раді.

Додамо, якщо володар титула оголошується "чемпіоном у відпустці", часто передбачається, що він був позбавлений свого титулу, хоча термін "чемпіон у відпустц" передбачає, що він все ще має титул. Статус діючого чемпіона стає вакантним. Після того, як це місце займає новий чемпіон, з'являється двоє людей, що мають однаковий титул одночасно, один з них "чемпіон у відпустці", інший - "діючий чемпіон".

Нагадаємо, Усик дебютує в суперважкій вазі у вересні.

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