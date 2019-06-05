Усик потерял титул в тяжелом весе
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Профессионального украинского боксера, чемпиона первой тяжелой весовой категории по нескольким версиям Александра Усика лишили титула "действующего" чемпиона по версии WBC. Об этом говорится в сообщении на сайте Всемирного боксерского совета, передает УНН.
"Александр Усик признан чемпионом WBC "в отпуске". Совет управляющих WBC единогласно проголосовал за то, чтобы предоставить чемпиону статус "в отпуске", чтобы он мог оправиться от недавней травмы, и для того, чтобы поддержать его в попытке конкурировать в супертяжелом весе", - говорится в сообщении WBC.
Усик, чемпион 2018 года, сохраняет свои права как чемпион мира, указали в совете.
Добавим, если обладатель титула объявляется "чемпионом в отпуске", часто предполагается, что он был лишен своего титула, хотя термин "чемпион в отпуске" предусматривает, что он все еще имеет титул. Статус действующего чемпиона становится вакантным. После того, как это место занимает новый чемпион, появляется два человека, имеющие одинаковый титул одновременно, один из них "чемпион в отпуске", другой - "действующий чемпион".
Напомним, Усик дебютирует в супертяжелом весе в сентябре.