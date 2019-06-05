Усик потерял титул в тяжелом весе

"Александр Усик признан чемпионом WBC "в отпуске". Совет управляющих WBC единогласно проголосовал за то, чтобы предоставить чемпиону статус "в отпуске", чтобы он мог оправиться от недавней травмы, и для того, чтобы поддержать его в попытке конкурировать в супертяжелом весе", - говорится в сообщении WBC.

Усик, чемпион 2018 года, сохраняет свои права как чемпион мира, указали в совете.

Добавим, если обладатель титула объявляется "чемпионом в отпуске", часто предполагается, что он был лишен своего титула, хотя термин "чемпион в отпуске" предусматривает, что он все еще имеет титул. Статус действующего чемпиона становится вакантным. После того, как это место занимает новый чемпион, появляется два человека, имеющие одинаковый титул одновременно, один из них "чемпион в отпуске", другой - "действующий чемпион".

Напомним, Усик дебютирует в супертяжелом весе в сентябре.