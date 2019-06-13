Усик назвав причину відмови проведення бою з Повєткіним
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Екс-абсолютний чемпіон світу у першій важкій ваговій категорії Олександр Усик (16-0, 12 КО) повідомив, що його команда вела перемовини із російським бійцем Олександром Повєткіним, повідомляє УНН з посиланням на YouTube-канал українця.
За словами Усика, його дебют із Повєткіним у суперважах не відбувся через політичні мотиви.
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"Промоутери розмовляли між собою, але це сильно переводить все в політику. Не хочу боксувати з Олександром, бо це буде політичний бруд з обох сторін", - відзначив Усик.
Нагадаємо, що Усик мав дебютувати у суперважкому дивізіоні 25 травня в Чикаго із камерунцем Карлосом Такамом, проте за кілька тижнів до бою порвав біцепс – бій відкладений.