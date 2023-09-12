Все решения ВВК с 24 февраля 2022 года проверят. Зеленский подписал указ

Цитата

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 августа 2023 года "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины", - говорится в указе №576/2023.

Детали

В решении СНБО от 30 августа указано, что Кабмину поручили:

1) в недельный срок – образование министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, областными, Киевской городской государственными администрациями, к сфере управления которых относятся учреждения здравоохранения, в составе которых функционируют медико-социальные экспертные комиссии и военно-врачебные комиссии, рабочих групп по проверке обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий по установлению инвалидности, признанию непригодности к военной службе, принятых в период действия правового режима военн

2) в трехмесячный срок – проверку рабочими группами обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий по установлению инвалидности, признанию непригодности к военной службе, принятых в период действия правового режима военного положения в Украине, введенного Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года № 64/2022 "О введении военного положения в Украине", утвержденным Законом Украины от 24 февраля 2022 года № 2102-IX (с изменениями); в случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений – инициирование их пересмотра в установленном порядке и информирование при наличии оснований соответствующих правоохранительных органов;

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3) в двухнедельный срок – проработка вопроса об особенностях пересечения государственной границы гражданами Украины, признанными непригодными (ограниченно годными) к военной службе;

4) в недельный срок – разработка и утверждение плана подготовки нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение в условиях военного положения качества, эффективности, надлежащего уровня сервиса и безбарьерности составляющих военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Украины, предусмотрев сроки и ответственных за выполнение;

5) в недельный срок – совместно с председателями областных, Киевской городской государственных администраций и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины принятие исчерпывающих мер для надлежащей организации системной работы внештатных постоянно действующих военно-врачебных комиссий территориальных центров комплектования и социальной поддержки, в частности с учетом статьи 7 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации";

6) в двухнедельный срок – проработка вопроса по совершенствованию регулирования вопроса относительно военнослужащих, признанных ограниченно годными к военной службе, путем подготовки и внесения в установленном порядке проектов соответствующих нормативно-правовых актов.

Добавим

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в указом, Зеленский возложил на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.