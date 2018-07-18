Правительственные силы продолжают атаковать юг Сирии: есть жертвы

Силы режима Башара Асада за последние 12 часов подвергли интенсивной атаке подконтрольный оппозиции населенный пункт Нава, расположенный на стыке провинций Дераа и Эль-Кунейтра на границе с Иорданией и Израилем.

Накануне в Наве при посредничестве России (страна-гарант режима Башара Асада) был обеспечен режим прекращения огня, после чего многие мирные жители, бежавшие в районы, расположенные у сирийско-израильской границы, смогли вернуться в свои дома.

Напомним, вооруженные формирования, подконтрольные режиму Башара Асада, продвигаются в Сирии к границе с Израилем. В результате очередного авиаудара сил режима Асада по приграничной провинции Кунейтра в одной из местных школ погибли по меньшей мере 10 мирных жителей.