Урядові сили продовжують атакувати південь Сирії: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. В результаті атак сил режиму Башара Асада на прикордонні з Ізраїлем населені пункти Сирії загинуло щонайменше 18 мирних жителів. Тіла багатьох загиблих все ще залишаються під завалами. Про це джерела в провінції Дераа Анадолу, передає УНН.
Сили режиму Башара Асада за останні 12 годин піддали інтенсивній атаці підконтрольний опозиції населений пункт Нава, розташований на стику провінцій Дераа і Ель-Кунейтра на кордоні з Йорданією та Ізраїлем.
Напередодні в Наві за посередництва Росії (країна-гарант режиму Башара Асада) був забезпечений режим припинення вогню, після чого багато мирних жителів, які втекли в райони, розташовані біля сирійсько-ізраїльського кордону, змогли повернутися в свої будинки.
Нагадаємо, збройні формування, підконтрольні режиму Башара Асада, просуваються в Сирії до кордону з Ізраїлем. В результаті чергового авіаудару сил режиму Асада з прикордонної провінції Кунейтра в одній з місцевих шкіл загинули щонайменше 10 мирних жителів.