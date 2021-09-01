Правительство изменило порядок расчета средней зарплаты

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании принял решение об изменениях в Порядок исчисления средней заработной платы, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке, сейчас предусмотрен механизм учета премий, выплачиваемых за два месяца или более длительный период, при исчислении средней заработной платы.

По решению правительства, суммы начисленной заработной платы, кроме премий и других выплат, учитываются в том месяце, за который они начислены, и в размерах, в которых они начислены, без исключения сумм отчисления на налоги.

Согласно документу, премии по итогам работы за определенный период учитываются в заработок периода, соответствует количеству месяцев, за которые они начислены, начиная с месяца, в котором они начислены.

Добавим

Сегодня на заседании Кабмин также изменил порядок начисления пенсия чернобыльцам.

Также Кабмин одобрил одобрил проект закона, благодаря которому статистику Украины приблизят к европейским нормам и постановление о специальной маркировки бытовых приборов в соответствии с законодательством Евросоюза.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания анонсировал возможность для украинцев подавать документы для регистрации брака через портал государственных услуг “Дия”.

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