В Україні змінили порядок нарахування пенсій чорнобильцям

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Згідно із змінами, призначення пенсії із заробітної плати, одержаної за роботу за межами зони відчуження, проводиться на загальних підставах відповідно до закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” або за вибором особи відповідно до закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” у розмірах, визначених частиною третьою статті 54 цього закону.

Також згідно з документом, мінімальний розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника для непрацездатних членів його сім’ї становить: на одного непрацездатного члена сім’ї — 50 відсотків пенсії по інвалідності померлого годувальника; на двох і більше непрацездатних членів сім’ї — 100 відсотків пенсії по інвалідності померлого.

Нагадаємо

30 червня Президент Володимир Зеленський підписав Закон “Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб”.