В Украине изменили порядок начисления пенсий чернобыльцам
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Украине изменили порядок начисления пенсий лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы. Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании, передает корреспондент УНН.
Детали
Согласно изменениям, назначения пенсии по заработной плате, полученной за работу за пределами зоны отчуждения, проводится на общих основаниях в соответствии с законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” или по выбору лица в соответствии с законом Украины “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы” в размерах, определенных частью третьей статьи 54 настоящего закона.
Также согласно документу, минимальный размер пенсии по случаю потери кормильца для нетрудоспособных членов его семьи составляет: на одного нетрудоспособного члена семьи — 50 процентов пенсии по инвалидности умершего кормильца; на двух и более нетрудоспособных членов семьи — 100 процентов пенсии по инвалидности умершего.
Напомним
30 июня Президент Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины „О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы“ по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц”.