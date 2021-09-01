В Україні маркуватимуть побутові прилади відповідно до законодавства ЄС: уряд затвердив постанову

Деталі

Зазначається, що зміни стосуються маркування та екодизайну посудомийних машин, холодильників, пральних машин, телевізорів, кондиціонерів, сушильних машин, електричних ламп та світильників.

Додамо

Під час засідання Кабмін також схвалив схвалив проект закону, завдяки якому статистику України наблизять до європейських норм.

Нагадаємо

Із 1 березня 2021 року в країнах ЄС набули чинності нові правила маркування побутових приладів, щоб допомогти споживачам скоротити рахунки за енергоносії та зменшити вуглецевий слід.