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В Україні маркуватимуть побутові прилади відповідно до законодавства ЄС: уряд затвердив постанову

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Кабінет міністрів під час засідання затвердив постанову щодо спеціального маркування побутових приладів відповідно до законодавства Євросоюзу. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що зміни стосуються маркування та екодизайну посудомийних машин, холодильників, пральних машин, телевізорів, кондиціонерів, сушильних машин, електричних ламп та світильників.

Додамо

Під час засідання Кабмін також схвалив схвалив проект закону, завдяки якому статистику України наблизять до європейських норм.

Нагадаємо

Із 1 березня 2021 року в країнах ЄС набули чинності нові правила маркування побутових приладів, щоб допомогти споживачам скоротити рахунки за енергоносії та зменшити вуглецевий слід.

Українські Національні Новини

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