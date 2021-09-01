Уряд схвалив проект закону, завдяки якому статистику України наблизять до норм ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Кабінет міністрів України під час засідання схвалив проект закону “Про офіційну статистику”. Документ буде направлений до Верховної ради, передає кореспондент УНН.
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Згідно з пояснювальною запискою, метою проекту є гармонізація державної статистики зі статистичною системою ЄС, що передбачено Угодою про асоціацію з ЄС.
Таким чином, у відповідності з європейськими принципами статистика має розроблятися та поширюватися національними статистичними органами незалежно від інших органів управління, особливо в частині визначення методології, методів і джерел отримання даних, термінів, змісту та форм поширення інформації тощо.
Нагадаємо
У 2019 році в кулуарах Інвестиційного форуму міста Києва заявили, що українські закони не на 100% відповідають європейським стандартам.
Зазначалося, що деяка діяльність Офісу РЄ в Україні стосувалася, зокрема, приведення законодавства у відповідність до стандартів РЄ та тих зобов’язань, які Україна брала на себе, коли стала членом РЄ.