Правительство одобрило проект закона, благодаря которому статистику Украины приблизят к нормам ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании одобрил проект закона “Об официальной статистике”. Документ будет направлен в Верховную Раду, передает корреспондент УНН.
Детали
Согласно пояснительной записке, целью проекта является гармонизация государственной статистики статистической системой ЕС, что предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС.
Таким образом, в соответствии с европейскими принципами статистика должна разрабатываться и распространяться национальными статистическими органами независимо от других органов управления, особенно в части определения методологии, методов и источников получения данных, сроков, содержания и форм распространения информации и тому подобное.
Напомним
В 2019 году в кулуарах Инвестиционного форума Киева заявили, что украинские законы не на 100% соответствуют европейским стандартам.
Отмечалось, что некоторая деятельность Офиса СЕ в Украине касалась, в частности, приведение законодательства в соответствие со стандартами СЕ и тех обязательств, которые Украина брала на себя, когда стала членом СЕ.