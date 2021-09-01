В Украине будут маркировать бытовые приборы в соответствии с законодательством ЕС: правительство утвердило постановление
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Кабинет министров на заседании утвердил постановление о специальной маркировке бытовых приборов в соответствии с законодательством Евросоюза. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram, передает УНН.
Детали
Отмечается, что изменения касаются маркировки и экодизайна посудомоечных машин, холодильников, стиральных машин, телевизоров, кондиционеров, сушильных машин, ламп и светильников.
Добавим
Во время заседания Кабмин также одобрил проект закона, благодаря которому статистику Украины приблизят к европейским нормам.
Напомним
С 1 марта 2021 года в странах ЕС вступили в силу новые правила маркировки бытовых приборов, чтобы помочь потребителям сократить счета за энергоносители и уменьшить углеродный след.