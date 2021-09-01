Шмигаль: українці зможуть подавати заяву на одруження через "Дію"

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"Ми анонсуємо новацію щодо реєстрації актів цивільного стану онлайн. Наприклад, подати документи про намір одружитися можна буде через портал "Дія", - заявив Прем’єр.

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За його словами, сплатити адміністративний збір за надання цієї послуги також можна буде онлайн. У той же час, він не уточнив, коли саме ця послуга з'явиться на порталі.

Нагадаємо

Рік тому міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що найближчими роками зареєструвати шлюб онлайн буде неможливо, і для цього треба приходити особисто, щоб у подальшому не було суперечок щодо того, чи було одруження, чи ні.

У червні цього року Міністерство цифрової трансформації заявило, що планує впровадити в сервіс "Дія" можливість онлайн-подання заяви про реєстрацію шлюбу, а також низку інших функцій.