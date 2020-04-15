Малюська оцінив перспективи введення онлайн-реєстрації шлюбів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Найближчими роками зареєструвати шлюб онлайн буде неможливо, і для цього треба приходити особисто, щоб у подальшому не було суперечок щодо того, чи було одруження, чи ні. Про це міністр юстиції України Денис Малюська повідомив у ефірі "Сніданку з 1+1", передає УНН.
"Зареєструвати шлюб онлайн неможливо. Навіть не тому, що ми недопрацювали, чи не хочемо цього робити... Навіть теоретично: жодна країна Заходу це не зробила, треба приходити особисто (вкрай важлива історія) і не хочеться потім суперечок - чи було одруження, чи не було. Відповідно, ця послуга не буде переведена онлайн найближчими роками. Проте заяву на реєстрацію шлюбу можна спокійно подавати онлайн", - повідомив він.
Нагадаємо, у столичному регіоні спочатку введення карантину зареєстровано понад 800 шлюбів, що менше, ніж за аналогічний період минулого року.