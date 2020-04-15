Малюська оценил перспективы введения онлайн-регистрации браков в Украине

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В ближайшие годы зарегистрировать брак онлайн будет невозможно, и для этого надо приходить лично, чтобы в дальнейшем не было споров относительно того, была женитьба или нет. Об этом министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил в эфире "Завтрака с 1+1", передает УНН.