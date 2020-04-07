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У столичному регіоні з початку карантину зареєстрували понад 800 шлюбів

У столичному регіоні з початку карантину зареєстрували понад 800 шлюбів

Київ • УНН

 • 14322 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У столичному регіоні спочатку введення карантину зареєстровано понад 800 шлюбів, що менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у місті Києві.

“З початку дії карантину зареєстровано більше 800 шлюбів. Це приблизно на половину менше, ніж за аналогічний період минулого року”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що відділи ДРАЦС здійснюють реєстрації шлюбів за заявами, поданими ще до впровадження карантину, а також, у визначених законом випадках. Наприклад, за допомогою проекту ’’Шлюб за добу’’. Також шлюб можуть зареєструвати ті, хто чекає на народження малюка чи уже мають спільних дітей.

У зв’язку із наявною загрозою поширення коронавірусної хвороби наречені та працівники відділів спілкуються та отримують документи у засобах індивідуального захисту — масках та рукавичках.

“Обмежте походи до місць скупчення людей! Не забувайте про можливість подати таку заяву онлайн через веб-портал „Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану“ й обрати дату державної реєстрації шлюбу, яка призначається відповідно до вимог законодавства”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, з початку березня в Україні зареєстрували майже 6 тисяч шлюбів, з них понад 1 тисячу зареєстрували під час запровадженого карантину.

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