У столичному регіоні з початку карантину зареєстрували понад 800 шлюбів

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У столичному регіоні спочатку введення карантину зареєстровано понад 800 шлюбів, що менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у місті Києві.