Під час карантину в Україні зареєстрували понад 1 тисячу шлюбів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. З початку березня в Україні зареєстрували майже 6 тисяч шлюбів, з них понад 1 тисячу зареєстрували під час запровадженого карантину. Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту, передає УНН.
"З 1 по 19 березня 2020 року в Україні зареєстровано вже 5977 шлюбів. З них 1172 - з часу запровадження обмеженого прийому громадян у відділах ДРАЦС. Минулого року в березні одружилися 9915 пар. Тож, як бачимо, робота досі триває, а будь-які перешкоди для реалізації права на шлюб відсутні", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що під час церемонії вживаються всі необхідні заходи безпеки.
Нагадаємо, за інформацією ГУ статистики у місті Києві, найчастіше жінки у Києві реєструють шлюб у віці 25-34 років.