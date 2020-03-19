Во время карантина в Украине зарегистрировали более 1 тысячи браков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. С начала марта в Украине зарегистрировали почти 6 тысяч браков, из них более 1 тысячи зарегистрировали во время введенного карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минюста, передает УНН.
"С 1 по 19 марта 2020 года в Украине зарегистрировано уже 5977 браков. Из них 1172 - с момента введения ограниченного приема граждан в отделах ДРАЦС. В прошлом году в марте поженились 9915 пар. Поэтому, как видим, работа еще продолжается, а любые препятствия для реализации права на брак отсутствуют", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что во время церемонии принимаются все необходимые меры безопасности.
Напомним, по информации ГУ статистики в городе Киеве, чаще всего женщины в Киеве регистрируют брак в возрасте 25-34 лет.