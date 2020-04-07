В столичном регионе с начала карантина зарегистрировали более 800 браков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В столичном регионе сначала введения карантина зарегистрировано более 800 браков, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции в городе Киеве.
"С начала действия карантина зарегистрировано более 800 браков. Это примерно на половину меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отделы ГРАГС осуществляют регистрации браков по заявлениям, поданным еще до внедрения карантина, а также, в определенных законом случаях. Например, с помощью проекта "Брак за сутки". Также брак могут зарегистрировать те, кто ожидает рождения малыша или уже имеют общих детей.
В связи с имеющейся угрозой распространения коронавирусной болезни новобрачные и работники отделов общаются и получают документы в средствах индивидуальной защиты - масках и перчатках.
"Ограничьте походы в места скопления людей! Не забывайте о возможности подать такое заявление онлайн через веб-портал "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния" и выбрать дату государственной регистрации брака, которая назначается в соответствии с требованиями законодательства", - добавляется в сообщении.
Напомним, с начала марта в Украине зарегистрировали почти 6000 браков, из них более 1000 зарегистрировали во время введенного карантина.