В столичном регионе с начала карантина зарегистрировали более 800 браков

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В столичном регионе сначала введения карантина зарегистрировано более 800 браков, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции в городе Киеве.