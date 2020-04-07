В столичном регионе с начала карантина зарегистрировали более 800 браков

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 84262 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100195 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102380 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101658 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109672 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98365 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104451 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106417 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131379 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В столичном регионе с начала карантина зарегистрировали более 800 браков

В столичном регионе с начала карантина зарегистрировали более 800 браков

Киев  •  УНН

 • 14314 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В столичном регионе сначала введения карантина зарегистрировано более 800 браков, что меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции в городе Киеве.

"С начала действия карантина зарегистрировано более 800 браков. Это примерно на половину меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отделы ГРАГС осуществляют регистрации браков по заявлениям, поданным еще до внедрения карантина, а также, в определенных законом случаях. Например, с помощью проекта "Брак за сутки". Также брак могут зарегистрировать те, кто ожидает рождения малыша или уже имеют общих детей.

В связи с имеющейся угрозой распространения коронавирусной болезни новобрачные и работники отделов общаются и получают документы в средствах индивидуальной защиты - масках и перчатках.

"Ограничьте походы в места скопления людей! Не забывайте о возможности подать такое заявление онлайн через веб-портал "Обращение в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния" и выбрать дату государственной регистрации брака, которая назначается в соответствии с требованиями законодательства", - добавляется в сообщении.

Напомним, с начала марта в Украине зарегистрировали почти 6000 браков, из них более 1000 зарегистрировали во время введенного карантина.

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Киев

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