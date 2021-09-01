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Шмыгаль: украинцы смогут подавать заявление на регистрацию брака через портал "Дія"

Шмыгаль: украинцы смогут подавать заявление на регистрацию брака через портал "Дія"

Киев  •  УНН

 • 30883 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал возможность для украинцев подавать документы для регистрации брака через портал государственных услуг "Дія". Соответствующее заявление он сделал во время заседания Кабинета министров, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Мы анонсируем новшество по регистрации актов гражданского состояния онлайн. Например, подать документы о намерении жениться можно будет через портал "Дія", - заявил Премьер.

Детали

По его словам, уплатить административный сбор за предоставление этой услуги можно будет онлайн. В то же время, он не уточнил, когда именно эта услуга появится на портале.

Напомним

Год назад министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в ближайшие годы зарегистрировать брак онлайн будет невозможно, и для этого надо приходить лично, чтобы в дальнейшем не было споров относительно того, была ли женитьба или нет.

В июне этого года Министерство цифровой трансформации заявило, что планирует внедрить в сервис "Дія" возможность онлайн-подачи заявления о регистрации брака, а также ряд других функций.

Украинские Национальные Новости

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