Уряд змінив порядок розрахунку середньої зарплати

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою, наразі передбачений механізм врахування премій, які виплачуються за два місяця або більш тривалий період, при обчисленні середньої заробітної плати.

За рішенням Уряду, суми нарахованої заробітної плати, крім премій та інших виплат, враховуються у тому місяці, за який вони нараховані, та у розмірах, в яких вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки.

Згідно з документом, премії за підсумками роботи за певний період враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані.

Додамо

Сьогодні на засіданні Кабмін також змінив порядок нарахування пенсія чорнобильцям.

Також Кабмін схвалив схвалив проект закону, завдяки якому статистику України наблизять до європейських норм та постанову щодо спеціального маркування побутових приладів відповідно до законодавства Євросоюзу.

Крім того, прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання анонсував можливість для українців подавати документи для реєстрації шлюбу через портал державних послуг “Дія”.