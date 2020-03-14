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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105073 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107778 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Правительство собирается на внеочередное заседание в закрытом формате: детали

Правительство собирается на внеочередное заседание в закрытом формате: детали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собирает внеочередное заседание правительства, на котором планируется рассмотреть документы с ограниченным доступом. Об этом он написал в своем Telegram, передает УНН.

"Собираю внеочередное заседание правительства. Должны рассмотреть решение СНБО, которое было принято вчера. Заседание пройдет в закрытом формате. Будут рассматриваться документы с ограниченным доступом, поэтому даже при желании быть открытыми, есть процедуры, которых мы должны придерживаться", - написал Шмыгаль.

Также он отметил, что будут приниматься исключительно те инициативы, которые в своей речи вчера озвучил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Главные вопросы: закрытие на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта; прекращение въезда на территорию Украины иностранцев в течение двух недель с 16 марта; закрытие на две недели контрольных пунктов на линии разграничения с временно оккупированными территориями с 16 марта", - написал Шмыгаль.

По его словам, будут рассматриваться также следующие вопросы:
- финансирование Минфином изготовления не менее 200 тыс. тестов для ПЦР-диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины на передачу МЗ;
- обеспечение индивидуальными средствами защиты медперсонала, контактных лиц, работников правоохранительных и органов спасения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях;
- стимулирование отечественных предприятий для производства необходимых средств для оказания помощи больным;
- выделение средств Минздрава для закупки необходимых средств медицинского назначения для населения;
- обеспечение приоритетного проведения платежей на закупку товаров, работ и услуг, связанных с противодействием распространению COVID-19;
- внедрение в установленном порядке таможенного оформления в течение одних суток грузов с гуманитарной помощью, поступающих в Украину, связанную с организацией борьбы с COVID-19.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения за итогам заседания СНБО относительно ситуации с коронавирусом сообщил, что с 00:01 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, исключением могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.

Украинские Национальные Новости

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