Уряд збирається на позачергове засідання в закритому форматі: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль збирає позачергове засідання уряду, на якому планують розглянути документи з обмеженим доступом. Про це він написав у своєму Telegram, передає УНН.
“Збираю позачергове засідання уряду. Маємо розглянути рішення РНБО, яке було прийняте вчора. Засідання пройде в закритому форматі. Розглядатимуться документи з обмеженим доступом, тож навіть попри бажання бути відкритими, є процедури, яких ми маємо дотримуватися”, — написав Шмигаль.
Також він зазначив, що прийматимуться виключно ті ініціативи, які у своїй промові вчора озвучив Президент України Володимир Зеленський.
“Головні питання: закриття на два тижні пунктів пропуску через кордон для регулярного пасажирського сполучення з 17 березня; припинення в’їзду на територію України іноземців протягом двох тижнів з 16 березня; закриття на два тижні контрольних пунктів на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями з 16 березня”, — написав Шмигаль.
За його словами, розглядатимуться також такі питання:
— фінансування Мінфіном виготовлення не менш ніж 200 тис. тестів для ПЛР-діагностики коронавірусу Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України на передачу МОЗ;
— забезпечення індивідуальними засобами захисту медперсоналу, контактних осіб, працівників правоохоронних і органів порятунку, задіяних у протиепідемічних заходах;
— стимулювання вітчизняних підприємств для виробництва необхідних засобів для надання допомоги хворим;
— виділення коштів МОЗ для закупівлі необхідних засобів медичного призначення для населення;
— забезпечення пріоритетного проведення платежів на закупівлю товарів, робіт та послуг, пов’язаних з протидією розповсюдженню COVID-19;
— запровадження в установленому порядку митного оформлення протягом однієї доби вантажів з гуманітарною допомогою, що надходять в Україну, пов’язану з організацією боротьби з COVID-19.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час звернення за підсумками засідання РНБО щодо ситуації з коронавірусом повідомив, що з 00:01 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, винятком можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.