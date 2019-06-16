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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство увеличило стоимость регистрации торговых марок, патентов и авторских прав

Киев • УНН

 • 12103 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. В Украине увеличилась стоимость сборов за регистрацию объектов интеллектуальной собственности — патентов, торговых марок и авторских прав. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины.

Правительство увеличило стоимость регистрации торговых марок, патентов и авторских прав

Так, отныне регистрация торговой марки (знака) будет стоить 4 тысяч грн вместо прежней 1 тысяч грн. Другие 4 тысяч грн будет стоить каждый дополнительный класс. А если есть желание использовать слово "Украина" в названии торговой марки, то придется заплатить 24 тысяч грн.

В свою очередь, те, кто подаст заявление на регистрацию в электронном виде, будут иметь скидку в 20%.

В частности, владения патентами стало дороже. Ранее сбор за поддержание действительности патента начинался от 300 грн и заканчивался на 3,8 тысячах после пятнадцатого года. Теперь эта сумма будет починаитись с 600 гривен и доходить до 30 тысяч гривен на 25-м году владения патентом.

Изобретатели, как и раньше, смогут платить лишь малую долю - 10% для авторов изобретения (20% для создателей полезной модели или промышленного образца).

В силу новые ставки вступят через месяц после публикации постановления.

Как сообщал УНН, Кабмин выделил деньги на "прозрачные офисы" в 10 общинах.

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