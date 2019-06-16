Уряд збільшив вартість реєстрації торгових марок, патентів та авторських прав
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. В Україні збільшилась вартість зборів за реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності - патентів, торговельних марок та авторських прав. Про це повідомляє УНН із посиланням на постанову Кабінету Міністрів України.
Так, відтепер реєстрація торгової марки (знака) коштуватиме 4 тисячі грн замість колишньої 1 тисячі грн. Інші 4 тисячі грн коштуватиме кожен додатковий клас. А якщо є бажання використати слово "Україна» в назві торгової марки, то доведеться заплатити 24 тисячі грн.
У свою чергу, ті, хто подасть заяву на реєстрацію в електронному вигляді, матимуть знижку у 20%.
Зокрема, володіння патентами стало дорожчим. Раніше збір за підтримання дійсності патенту починався від 300 грн і закінчувався на 3,8 тисячах після п'ятнадцятого року. Тепер ця сума буде починаитись з 600 гривень і доходитиме до 30,4 тисяч гривень на 25-му році володіння патентом.
Винахідники, як і раніше, зможуть платити лише малу частку — 10% для авторів винаходу (20% для творців корисної моделі або промислового зразка).
Чинності нові ставки наберуть за місяць після публікації постанови.
Як повідомляв УНН, Кабмін виділив гроші на "прозорі офіси" у 10 громадах.