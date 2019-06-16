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Уряд збільшив вартість реєстрації торгових марок, патентів та авторських прав

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. В Україні збільшилась вартість зборів за реєстрацію об'єктів інтелектуальної власності - патентів, торговельних марок та авторських прав. Про це повідомляє УНН із посиланням на постанову Кабінету Міністрів України.

Уряд збільшив вартість реєстрації торгових марок, патентів та авторських прав

Так, відтепер реєстрація торгової марки (знака) коштуватиме 4 тисячі грн замість колишньої 1 тисячі грн. Інші 4 тисячі грн коштуватиме кожен додатковий клас. А якщо є бажання використати слово "Україна» в назві торгової марки, то доведеться заплатити 24 тисячі грн.

У свою чергу, ті, хто подасть заяву на реєстрацію в електронному вигляді, матимуть знижку у 20%.

Зокрема, володіння патентами стало дорожчим. Раніше збір за підтримання дійсності патенту починався від 300 грн і закінчувався на 3,8 тисячах після п'ятнадцятого року. Тепер ця сума буде починаитись з 600 гривень і доходитиме до 30,4 тисяч гривень на 25-му році володіння патентом.

Винахідники, як і раніше, зможуть платити лише малу частку — 10% для авторів винаходу (20% для творців корисної моделі або промислового зразка).

Чинності нові ставки наберуть за місяць після публікації постанови.

Як повідомляв УНН, Кабмін виділив гроші на "прозорі офіси" у 10 громадах.

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