Кабмін виділив гроші на "прозорі офіси" у 10 громадах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Уряд виділив кошти на створення "прозорих офісів" ще у 10 територіальних громадах по Україні. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Зараз пропонується виділити кошти на створення ще в 10 територіальних громадах "прозорих офісів". Ця програма користується великою популярністю", - зазначив міністр соціальної політики Андрій Рева.
За його словами, поки що такі офіси відкриті у найбільших містах і низці тергромад. Програма реалізується за підтримки Світового банку.
Нагадаємо, наприкінці 2017 року уряд ухвалив рішення про створення та функціонування соціальних центрів "Прозорий офіс".