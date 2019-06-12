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Кабмін виділив гроші на "прозорі офіси" у 10 громадах

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Уряд виділив кошти на створення "прозорих офісів" ще у 10 територіальних громадах по Україні. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

Кабмін виділив гроші на "прозорі офіси" у 10 громадах

"Зараз пропонується виділити кошти на створення ще в 10 територіальних громадах "прозорих офісів". Ця програма користується великою популярністю", - зазначив міністр соціальної політики Андрій Рева.

За його словами, поки що такі офіси відкриті у найбільших містах і низці тергромад. Програма реалізується за підтримки Світового банку.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року уряд ухвалив рішення про створення та функціонування соціальних центрів "Прозорий офіс".

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