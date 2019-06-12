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Кабмин выделил деньги на "прозрачные офисы" в 10 общинах

Киев • УНН

 • 9768 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Правительство выделило средства на создание "прозрачных офисов" еще в 10 территориальных общинах по Украине. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Кабмин выделил деньги на "прозрачные офисы" в 10 общинах

"Сейчас предлагается выделить средства на создание еще в 10 территориальных общинах "прозрачных офисов". Эта программа пользуется большой популярностью", - отметил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, на данный момент такие офисы открыты в городах и ряде теробщин. Программа реализуется при поддержке Всемирного банка.

Напомним, в конце 2017 года правительство приняло решение о создании и функционировании социальных центров "Прозрачный офис".

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