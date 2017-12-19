Правительство завтра обсудит вопрос отмены возмещения НДС при экспорте масличных

По его словам, внесенная в Налоговый кодекс Украины правка №180 не обсуждалась в правительстве и была внесена по инициативе народных депутатов.

“Правка № 180 — это правка, которую внесли народные депутаты Украины. Правительство ее не поддерживало, не поддерживает, не вносило и не инициировало. Народные депутаты Украины в комитетах и ​​затем в залах поддержали эту правку. И если она ошибочна, то только нардепы могут исправить эту ошибку.

Что касается позиции правительства, то правительство — несмотря на то, что мы всячески поддерживаем производство продукции с добавленной стоимостью в Украине, — мы категорически против, чтобы развитие одних отраслей происходило за счет других. Если нам нужно поддержать переработку, то нужно принять другие документы”, — сказал М.Мартинюк.

Аграрии попросили М.Мартинюка, чтобы он инициировал обращение правительства к парламенту с просьбой принять меры по отмене этой поправки.

“Все, что я сказал, — это позиция, согласованная с премьером. Все, что будет после этого — если я с премьером согласую, то это будет. Я точно могу пообещать за себя, что я инициирую этот вопрос”, - сказал М.Мартинюк.

Напомним, поправка №180 предусматривает отмену возмещения НДС при экспорте сои, рапса и подсолнечника. Категорически против такой инициативы выступили аграрии, которые заявили, что готовятся к всеукраинской акции протеста.

По словам генерального директора ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” Тараса Высоцкого, правка №180 выгодна лишь крупным компаниям — переработчикам этой продукции, которые работают на внутреннем рынке. Крупнейшим из них является компания “Кернел”, которая принадлежит народному депутату Виталию Хомутыннику.

Как сообщал УНН, против указанных изменений в Налоговый кодекс Украины выступили также члены Комитета ВР по вопросам аграрной политики. Они рассказали, что эти изменения были сначала отклонены в зале парламента, но впоследствии манипулятивно протянуты в текст закона главой Налогового комитета ВР.