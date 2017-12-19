Уряд завтра обговорить питання скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних

За його словами, внесена до Податкового кодексу України правка №180 не обговорювалася в уряді і була внесена з ініціативи народних депутатів.

“Правка №180 — це правка, яку внесли народні депутати України. Уряд її не підтримував, не підтримує, не вносив і не ініціював. Народні депутати України в комітетах і потім в залах підтримали цю правку. І якщо вона є хибною, то тільки нардепи можуть виправити цю помилку.

Що стосується позиції уряду, то уряд — попри те, що ми всіляко підтримуємо утворення продукції з доданою вартістю в Україні, — ми категорично проти, щоб розвиток одних галузей відбувався за рахунок інших. Якщо нам потрібно підтримати переробку, то потрібно прийняти інші документи”, — сказав М.Мартинюк.

Аграрії попросили М.Мартинюка, щоб він ініціював звернення уряду до парламенту з проханням вжити заходів щодо скасування цієї правки.

“Все, що я сказав, — це позиція, узгоджена з Прем’єром. Все, що буде після цього — якщо я з прем’єром узгоджу, то це буде. Я точно можу пообіцяти за себе, що я ініціюю це питання”, — сказав М.Мартинюк.

Нагадаємо, поправка №180 передбачає скасування відшкодування ПДВ при експорті сої, ріпаку та соняшника. Категорично проти такої ініціативи виступили аграрії, які заявили, що готуються до всеукраїнської протестної акції.

За словами генерального директора асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” Тараса Висоцького, правка №180 вигідна лише великим компаніям — переробникам цієї продукції, які працюють на внутрішньому ринку. Найбільшим з них є компанія “Кернел”, яка належить народному депутату Віталію Хомутинніку.

Як повідомляв УНН, проти зазначених змін до Податкового кодексу України виступили також члени Комітету ВР з питань аграрної політики. Вони розповіли, що ці зміни були спочатку відхилені в залі парламенту, але згодом маніпулятивно протягнуті в текст закону главою Податкового комітету ВР.