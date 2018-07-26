Правительство утвердило Стратегию информационной реинтеграции Донбасса

Как отметила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапаров, цель стратегии - полноценный доступ граждан Украины на оккупированных территориях к общему национального украинского информационного пространства. Задача стратегии - эффективное противодействие российской пропаганде, укрепления чувства общности, преодоление дистанции с жителями оккупированной территории, создание условий к объективному, оперативного и достоверного информирования жителей оккупированных территорий.



По ее словам, министерство планирует в этом году и в следующем году запустить еще две телерадиовышки и оптимизировать вещание на оккупированной территории.



Напомним, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил с представителями Атлантического совета план будущей деоккупации Донбасса.