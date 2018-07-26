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Уряд затвердив Стратегію інформаційної реінтеграції Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Кабінет міністрів схвалив Стратегію інформаційної реінтеграції Донецької та Луганської областей. Відповідне розпорядження було схвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

Як зауважила перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, мета стратегії – повноцінний доступ громадян України на окупованих територіях до загального національного українського інформаційного простору. Завдання стратегії – ефективна протидія російській пропаганді, зміцнення почуття спільності, подолання дистанції з жителями окупованої території, створення умов до об'єктивного, оперативного і достовірного інформування мешканців окупованих територій.

За її словами, міністерство планує цього року та наступного року запустити ще дві телерадіовежі та оптимізувати мовлення на окупованій території.

Нагадаємо, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив з представниками Атлантичної ради план майбутньої деокупації Донбасу.

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