Правительство утвердило годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2019 год
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект указа Президента об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2019, передает УНН.
Ранее, Национальное агентство по предупреждению коррупции согласовало проект указа Президента "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2019".
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко подписал указ "Про годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО". Документом утверждается положение о разработке годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО и оценки результатов их выполнения.
Добавим, годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год предусматривала обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, а также соответствующих решений, принятых в ходе заседания Комиссии Украина-НАТО.
Напомним, в 2019 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит СБУ, ГПУ, Нацбанк и еще 31 ведомство.