Уряд затвердив річну національну програму під егідою Комісії Україна — НАТО на 2019 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проект указу Президента про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО на 2019 рік, передає УНН.
Раніше, Національне агентство з питань запобігання корупції погодило проект указу Президента "Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2019 рік".
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко підписав указ "Про річні національні програми під егідою Комісії Україна - НАТО". Документом затверджується положення про розроблення річних національних програм під егідою Комісії Україна-НАТО та оцінювання результатів їх виконання.
Додамо, річна національна програма під егідою Комісії Україна-НАТО на 2018 рік передбачала забезпечити виконання пріоритетних завдань співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору, а також відповідних рішень, прийнятих під час засідання Комісії Україна-НАТО.
Нагадаємо, у 2019 році Національне агентство із питань запобігання корупції перевірить СБУ, ГПУ, Нацбанк і ще 31 відомство.