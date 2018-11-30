Антикорупційне відомство схвалило програму співпраці з НАТО на 2019 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції погодило проект указу Президента "Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2019 рік". Відповідне питання сьогодні ухвалили члени НАЗК на своєму засіданні, передає УНН.
Також НАЗК сьогодні погодило проект розпорядження Кабінету міністрів України "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019-2020 роки".
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко підписав указ "Про річні національні програми під егідою Комісії Україна - НАТО". Документом затверджується положення про розроблення річних національних програм під егідою Комісії Україна-НАТО та оцінювання результатів їх виконання.
Додамо, річна національна програма під егідою Комісії Україна-НАТО на 2018 рік передбачала забезпечити виконання пріоритетних завдань співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору, а також відповідних рішень, прийнятих під час засідання Комісії Україна-НАТО.
Нагадаємо, у 2019 році Національне агентство із питань запобігання корупції перевірить СБУ, ГПУ, Нацбанк і ще 31 відомство.