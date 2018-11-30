Антикоррупционное ведомство одобрило программу сотрудничества с НАТО на 2019 год
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции согласовало проект указа Президента "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2019 год". Соответствующий вопрос сегодня приняли члены НАПК на своем заседании, передает УНН.
Также НАПК сегодня согласовало проект распоряжения Кабинета министров Украины "Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития системы электронных услуг в Украине на 2019-2020 годы".
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко подписал указ "О годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина - НАТО". Документом утверждается положение о разработке годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО и оценке результатов их выполнения.
Добавим, годовая национальная программа под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2018 год предусматривала обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора, а также соответствующих решений, принятых в ходе заседания Комиссии Украина-НАТО.
Напомним, в 2019 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит СБУ, ГПУ, Нацбанк и еще 31 ведомство.