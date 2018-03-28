Порошенко затвердив річну національну програму співробітництва з НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко затвердив річну національну програму співробітництва України з НАТО. Відповідний указ опубліковано на офіційному сайті глави держави, передає УНН.
“Президент Петро Порошенко підписав Указ “Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО на 2018 рік”, — йдеться у повідомленні.
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Річна національна програма (РНП-2018) має забезпечити виконання пріоритетних завдань співробітництва України з Організацією Північноатлантичного договору, а також відповідних рішень, прийнятих під час засідання Комісії Україна — НАТО на рівні Глав держав та Урядів 9 липня 2016 року у Варшаві (Республіка Польща), інших важливих домовленостей зі стороною НАТО.
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Варто зазначити, що РНП-2018 є системним стратегічним документом, що визначає пріоритетні завдання на 2018 рік та середньострокові цілі, які планується досягти до 2020 року. Також документ визначає відповідні практичні заходи в рамках реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, реформування сектору безпеки і оборони країни відповідно до стандартів і рекомендацій Альянсу.
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Водночас програма спрямована на залучення і використання потенціалу та практичної і консультативно-дорадчої допомоги НАТО та держав — членів Альянсу з метою підвищення обороноздатності України в умовах збройної агресії Російської Федерації, а також запровадження цілеспрямованих та планомірних заходів із підготовки держави до набуття членства в НАТО.
Координацію роботи з виконання Річної національної програми покладено на Кабінет Міністрів України.