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Актуальное
Кабмин утвердил проект космической программы Украины до 2025 года

Кабмин утвердил проект космической программы Украины до 2025 года

Киев  •  УНН

 • 31960 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Кабинет министров Украины в среду утвердил Общегосударственную целевую научно-техническую космическую программу Украины на 2021-2025 годы, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Проектом закона предлагается утвердить Общегосударственную целевую научно-техническую космическую программу Украины на 2021-2025 годы. Совокупность задач и мероприятий программы на 2021-2025 годы предусматривает выполнение перспективных проектов, разработку ключевых образцов космической техники, организацию работ, ориентированных на конечного потребителя, принципиальное улучшение международного сотрудничества, получения весомых результатов в приоритетных направлениях национального развития, в первую очередь в обеспечении задач национальной безопасности и обороны”, — доложил во время представления проекта вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

Детали

По его словам, финансирование программы предполагается осуществлять за счет средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на соответствующий год с учетом его возможностей, а так же других источников, не запрещенных законодательством.

Ожидаемый чистый доход от реализации программы на конец срока реализации программы 2025 год составляет около 3 млрд грн, заявил Уруский.

Согласно самой программе, ее выполнение среди прочего позволит разработать комплекс новейших образцов ракетно-космической техники в рамках системных проектов создания перспективных ракет-носителей легкого/среднего класса для обеспечения доступа в космос и участия в международных проектах. Указано также, что выполнение программы позволит создать до 2 тыс. дополнительных рабочих мест.

Что было раньше

Как писал УНН, в проекте Государственного бюджета на 2022 год, который сегодня зарегистрировали в ВР, запланировали выделить Государственному космическому агентству более 1,1 млрд грн.

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